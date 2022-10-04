8 октября в Новосибирске из-за ярмарки на левом берегу перекроют улицу Сибиряков-Гвардейцев

В субботу, 8 октября, в Новосибирске перекроют улицу Сибиряков-Гвардейцев из-за проведения сельскохозяйственной ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Общегородская специализированная ярмарка будет проходить с 10:00 до 16:00 часов на площади им. Карла Маркса, около ГУМ «Россия». В ней примут участие организации и индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы Новосибирской области и Новосибирска.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент овощей и фруктов. Кроме того, там можно будет приобрести мед, мясную, рыбную, хлеб и молочную продукцию.