Цены выросли на 100%: глава минэкономразвития Новосибирской области сообщил об уровне инфляции

Министр экономического развития региона Лев Решетников, выступая на сессии законодательного собрания Новосибирской области, заявил, что с 2018 года официальная инфляция составила 50%, а в целом цены выросли на все 100%. Так он отчасти обосновал удорожание концессии по строительству семи поликлиник в Новосибирске с 7,8 млрд до 19,5 млрд рублей.

Депутат заксобрания Константин Антонов предложил министру рассказать о том, какой методикой подсчета инфляции пользуется министр. Отметим, что, по официальным данным, инфляция в стране за неполные пять лет (2018-2022) составила около 31%.

Лев Решетников уточнил, что имел в виду рост цен по основным материалам и продуктам. И рассказал, что отмечает рост цен по ценникам в магазинах: «Прихожу в магазин и смотрю, как цены изменились».

Депутат Антонов поинтересовался, означает ли это, что в основу расчета концессии был заложен «принцип Центрального рынка». Глава министерства ответил, что это не так.

Фото: архивы пресс-служб