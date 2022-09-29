Андрей Травников назвал прошедший Технопром самым успешным за последние пять лет

Губернатор Андрей Травников подвел итоги Технопрома-2022, обозначил задачи на 2023 год, наградил научные, образовательные, творческие коллективы региона за подготовку и проведение форума.

«Считаю, что Технопром 2022 года был самым успешным форумом за последние пять лет. В этом году он был масштабнее, по количеству участников и программе, проходил в формате технологической недели, четыре дня, наполненных событиями. В 2022 году Технопром, фактически, открыл год Десятилетия науки и технологий, объявленных Президентом Российской Федерации. Результат виден в повышении авторитета форума, прикладном, практическом результате в виде проектов, контактов, заделов, которые оставил Технопром-2022. Форум не начинается, и не заканчивается, он продолжается – поэтому Технопром 2022 года сегодня плавно перетекает в Технопром-2023. Мы будем расширять площадки проведения форума, ярче демонстрировать примеры успешного внедрения результатов исследований и разработок, активнее использовать потенциал наших вузов», – подчеркнул глава региона.