Андрей Травников назвал прошедший Технопром самым успешным за последние пять лет

«Мы будем расширять площадки проведения форума, ярче демонстрировать примеры успешного внедрения результатов исследований и разработок, активнее использовать потенциал наших вузов», — отметил губернатор.
Губернатор Андрей Травников подвел итоги Технопрома-2022, обозначил задачи на 2023 год, наградил научные, образовательные, творческие коллективы региона за подготовку и проведение форума.
«Считаю, что Технопром 2022 года был самым успешным форумом за последние пять лет. В этом году он был масштабнее, по количеству участников и программе, проходил в формате технологической недели, четыре дня, наполненных событиями. В 2022 году Технопром, фактически, открыл год Десятилетия науки и технологий, объявленных Президентом Российской Федерации. Результат виден в повышении авторитета форума, прикладном, практическом результате в виде проектов, контактов, заделов, которые оставил Технопром-2022. Форум не начинается, и не заканчивается, он продолжается – поэтому Технопром 2022 года сегодня плавно перетекает в Технопром-2023. Мы будем расширять площадки проведения форума, ярче демонстрировать примеры успешного внедрения результатов исследований и разработок, активнее использовать потенциал наших вузов», – подчеркнул глава региона.
Андрей Травников вручил благодарности губернатора Новосибирской области представителям научных, образовательных, творческих коллективов региона за активное участие в подготовке и проведении IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022».
Благодарности губернатора региона вручены представителям Сибирского отделения Российской академии наук, Федерального исследовательского центра Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирского национального исследовательского государственного университета, Новосибирского государственного технического университета, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, Областного центра развития творчества детей и юношества, Креативного бюро «Энгиро».
Об итогах Технопрома-2022 участникам заседания доложил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. В работе форума приняли участие более 12 тыс человек из 21 страны – России, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Мьянмы, Нигерии, Франции, Азербайджана и др. В рамках форума прошло более 190 мероприятий.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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Фото: nso.ru
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