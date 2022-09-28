Новосибирская область стала лидером СФО по развитию туризма

Новосибирская область продолжает удерживать первое место в Сибирском федеральном округе по числу размещенных в коллективных средствах размещения туристов, а это порядка 598,5 тысяч человек за семь месяцев текущего года. Загрузка баз отдыха, крупных гостиниц и санаториев в летний период в регионе составляла практически 100 %.

О промежуточных итогах туристического сезона 2022 года в Новосибирской области и планах на будущий год в ходе пресс-конференции рассказала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

«По итогам семи месяцев этого года наш регион по числу размещенных в коллективных средствах размещения туристов занял первое место в Сибирском федеральном округе и 13 место в России. За 7 месяцев этого года регион принял 598,5 тысяч человек, а число ночевок по результатам 6 месяцев составило более 1,5 миллионов. Загрузка баз отдыха, крупных гостиниц и санаториев в летний период составляла практически 100%», – отметила госпожа Павлова.

Замминистра подчеркнула, что равномерную загрузку средств размещения в течение всего года дает насыщенный календарь событий и разнообразие представленных видов туризма в регионе. Так, в текущем году и начале 2023 года туристов Новосибирской области радуют 85-летие региона, в рамках празднования которого проводились различные мероприятия, и программа «Новогодняя столица России», что уже в декабре-январе подарит гостям региона масштабную программу празднования. «На приток туристов повлияла также программа туристического кешбэка. Так, в 2022 году в осеннем этапе программы от Новосибирской области приняли участие 30 отелей, 11 санаториев и 9 туроператоров», – сообщила она.

Активному развитию туристической отрасли региона способствуют меры господдержки: с начала 2022 года в регионе начала действовать утвержденная правительством региона новая государственная программа «Развитие туризма в Новосибирской области». Впервые сфера получила меры поддержки из регионального бюджета, направленные на развитие туризма в регионе: муниципальные субсидии и гранты предпринимателям в размере не более 3 миллионов рублей при условии 30% софинансирования проекта. Благодаря такой мере удалось поддержать 22 предпринимательские инициативы на общую сумму 60 миллионов рублей. Результаты некоторых проектов можно будет увидеть уже в конце этого года.

Для комфортного знакомства гостей с регионом в этом году запущен новый туристический портал, где представлены маршруты на любой вкус, информация об отелях, санаториях и базах отдыха, а также 3D карта Новосибирска, работает Туристско-информационный центр.