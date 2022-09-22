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На выходных в Новосибирске перекроют улицу Ленина

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Рассказываем, на каких именно участках проезд будет закрыт.

Начиная с вечера пятницы в Новосибирске перекроют два участка улицы Ленина.

«С 17 часов 23 сентября до 5 часов 26 сентября закрываются для проезда два участка ул. Ленина: от площади им. Ленина до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Урицкого с обеспечением объезда по ул. Советской, ул. Орджоникидзе, Вокзальной магистрали, Красному проспекту», — сообщает пресс-центр мэрии.

Ограничение движения связано с проведением дорожного ремонта, поясняют в городской администрации.

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