На выходных в Новосибирске перекроют улицу Ленина

Начиная с вечера пятницы в Новосибирске перекроют два участка улицы Ленина.

«С 17 часов 23 сентября до 5 часов 26 сентября закрываются для проезда два участка ул. Ленина: от площади им. Ленина до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Урицкого с обеспечением объезда по ул. Советской, ул. Орджоникидзе, Вокзальной магистрали, Красному проспекту», — сообщает пресс-центр мэрии.

Ограничение движения связано с проведением дорожного ремонта, поясняют в городской администрации.