В Новосибирске появится станция «Университетская» недалеко от НГУ

Примерно в 10 минутах ходьбы от Новосибирского государственного университета появится станция «Университетская». Это разгрузит Бердское шоссе более чем на 30%, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.

Глава региона в прямом эфире на канале ОТС рассказал о развитии проекта «Городская электричка». По его словам, в ближайшее время, после того, как первую экспериментальную платформу проекта «Пригородный простор» переведут в режим пересадочного узла, на южном направлении появится станция «Университетская».

Платформа будет расположена в 800 метрах от вуза (это примерно 10 минут неспешной ходьбы).