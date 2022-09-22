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В Новосибирске появится станция «Университетская» недалеко от НГУ

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Платформу построят в 800 метрах от вуза.

pixabay.com

Примерно в 10 минутах ходьбы от Новосибирского государственного университета появится станция «Университетская». Это разгрузит Бердское шоссе более чем на 30%, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.

Глава региона в прямом эфире на канале ОТС рассказал о развитии проекта «Городская электричка». По его словам, в ближайшее время, после того, как первую экспериментальную платформу проекта «Пригородный простор» переведут в режим пересадочного узла, на южном направлении появится станция «Университетская».

Платформа будет расположена в 800 метрах от вуза (это примерно 10 минут неспешной ходьбы).

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