В Новосибирской области реконструируют школу за 700 миллионов рублей

В Новосибирской области, в рабочем поселке Чик, собираются реконструировать школу №7 по улице Школьной. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.



По данным сайта, подрядчик должен будет выполнить работы за 750 дней после заключения контракта. Победителю конкурса предстоит полностью реконструировать образовательное учреждение с минимальным использованием технических средств, чтобы сократить шум, пыль и загрязнение воздуха.



Аукцион объявило Министерство строительства Новосибирской области, максимальная стоимость контракта – 699 757 165 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимают до 27 сентября 2022 года.