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В Новосибирской области реконструируют школу за 700 миллионов рублей

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На ремонтные работы отводится чуть более двух лет.

pixabay.com

В Новосибирской области, в рабочем поселке Чик, собираются реконструировать школу №7 по улице Школьной. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

По данным сайта, подрядчик должен будет выполнить работы за 750 дней после заключения контракта. Победителю конкурса предстоит полностью реконструировать образовательное учреждение с минимальным использованием технических средств, чтобы сократить шум, пыль и загрязнение воздуха.

Аукцион объявило Министерство строительства Новосибирской области, максимальная стоимость контракта – 699 757 165 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимают до 27 сентября 2022 года.

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