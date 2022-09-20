В Новосибирске стелу в честь героев ВОВ вернули на Красный проспект

Стелу героям Великой Отечественной войны в Новосибирске вернули на прежнее место: сейчас она, как и раньше, стоит неподалеку от торгового центра «Ройял Парк». Об этом сообщил глава Центрального округа Новосибирска Сергей Конунников.

«Памятный знак, посвященный 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, по обращению администрации Центрального округа застройщик вернул на прежнее место. Изменение местонахождения памятного знака – даже на время работ по его реконструкции — вызвало большие споры. Нам пришлось прервать работу по восстановлению, и вернуть всё на исходную позицию. Считаем, что сейчас важнее всего снять разногласия, а не нагнетать ситуацию», – прокомментировал господин Конунников в телеграмм-канале «Мэр и я».

В порядок планируют привести основной баннер, полную реконструкцию проведут позже. Точные сроки в городской администрации пока не называют.

Фото: 2ГИС

