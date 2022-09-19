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Новосибирск попал в число лидеров России по уровню озеленения

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Какое место среди городов-миллионников занял сибирский мегаполис?

pixabay.com

Новосибирск оказался на восьмом месте среди городов-миллионников по уровню озеленения. Всего в «зеленом рейтинге» 16 российских городов. Такие данные опубликовал «Роскосмос» по данным спутниковой съемки.

В Новосибирске озеленение составляет 17 %. На первом месте оказалась Пермь, там процент озеленения — 35,9, на втором — Екатеринбург с 31%, на третьей строчке рейтинга расположилась Уфа с 30,9%.

Среди сибирских городов в список также вошли Красноярск (13-е место) и Омск (15-е).

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