Новосибирск попал в число лидеров России по уровню озеленения

Новосибирск оказался на восьмом месте среди городов-миллионников по уровню озеленения. Всего в «зеленом рейтинге» 16 российских городов. Такие данные опубликовал «Роскосмос» по данным спутниковой съемки.

В Новосибирске озеленение составляет 17 %. На первом месте оказалась Пермь, там процент озеленения — 35,9, на втором — Екатеринбург с 31%, на третьей строчке рейтинга расположилась Уфа с 30,9%.

Среди сибирских городов в список также вошли Красноярск (13-е место) и Омск (15-е).