СГК опубликовала график подключения отопления в новосибирских домах

Отопительный сезон стартовал в Новосибирске 15 сентября. Первыми к теплу традиционно подключают соцобъекты. Потом тепло придет и в квартиры горожан.

СГК опубликовала график подключения жилых домов. Подключение будет проходить в три этапа и продлиться 19 до 24 сентября.

Первый этап

19-20 сентября

— ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, ул. 1-я, 2-я Чулымская, Ясный Берег.

— ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской.

— ТЭЦ-3: ул. Петропавловская, ул. Станиславского, ул. Широкая, ул. Крашенинникова, ул. Полтавская, ул. Пермская, ул. Связистов, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, Западный и Юго-Западный жилмассивы, ул. Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.

— ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Дениса Давыдова, ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. 25 лет Октября, 25а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, ул. Новая Заря, ул. Народная, ул. Магаданская, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина.

— ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, ул. Лежена, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, ул. Республиканская, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Заслонова, ул. Карбышева, ул. Липецкая, ул. Коминтерна.

— Котельные:

· Котельная АО «Электросигнал»: ул. Большевистская, ул. Добролюбова.

· Котельная ИП «Хамидуллина Е.Н.»: ул. Малыгина.

· Котельная ФГКУ комбинат «Восход»: ул. Хилокская.

· Котельная ЗАО «Новосибагрореммаш»: ул. Ногина.

· Котельная ООО «ТСП-Сиб»: ул. Кубовая, ул. Грузинская, ул. Петрозаводская.

· Котельная ООО «ТГК»: микрорайон Зеленый бор.

· ЛК №10: ул. Европейская.

· ЛК №14: 4-й Пятилетки.

· ЛК №15: ул. Брюсова, ул. Лаврова, ул. Нахимова.

· ЛК №19, 20: ул. Старое шоссе, ул. Зональная.

· ЛК №28: ул. Прокопьевская.

· ЛК №42: территория Военного санатория "Ельцовка".

· ЛК №45: ул. Большая.

· ЛК №48: Бердское шоссе.