Новосибирская область показала самую высокую динамику потребительского спроса в стране

Рост потребительского спроса наблюдается в 26 регионах России в 2022 году, следует из данных РИА Рейтинг по итогам первого полугодия 2022 года. Так, лидером среди всех регионов оказалась Новосибирская область, где спрос вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Среднедушевые среднемесячные траты составили 30,8 тысячи рублей.

На третьем месте во всероссийском рейтинге оказалась Томская область, которая показала рост в 7%, а среднемесячные траты составляют 24,3 тысячи рублей. На шестом месте оказался Алтайский край (3,7%; 22,5 тысячи рублей), также в топ-10 вошли Иркутская область (седьмое место; 3,3%; 24,3 тысячи рублей) и Республика Алтай (девятое место; 2,4%; 20,8 тысячи рублей).

На 12 месте расположилась Тува, где рост составил 2,3%, а житель в среднем тратит 10,2 тысячи рублей. Отрицательную динамику показали четыре сибирских региона. Так, на 27 месте оказался Кузбасс (-0,1%; 21,8 тысячи рублей), на 38 месте — Хакасия (-0,9%, 22,8 тысячи рублей), на 49 месте — Красноярский край (1,7%, 27,3 тысячи рублей), на 56-м — Омская область (-2,5%; 24,3 тысячи рублей).