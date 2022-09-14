В декабре Новосибирск украсит самый длинный в стране каток и новый световой фонтан

1 декабря 2022 года в Новосибирске зальют самый длинный каток в России. Это и другие мероприятия ждут наш город зимой как Новогоднюю столицу страны, сообщили в правительстве области.

«Праздник начнется уже 1 декабря. На Михайловской набережной зальют самый длинный в стране каток, в Первомайском сквере установят новый световой фонтан, вдоль улицы Ленина появится светящийся потолок. Также будут созданы тематические локации, посвящённые федеральным округам России», — сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Проект туристско-рекреационного комплекса Новосибирской области был представлен на международном форуме-выставке по туризму «Отдых Leisure 2022» в Москве.