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В декабре Новосибирск украсит самый длинный в стране каток и новый световой фонтан

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Поскольку сибирский мегаполис выбран новогодней столицей России, празднования в этом году пройдут особенно масштабно.

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1 декабря 2022 года в Новосибирске зальют самый длинный каток в России. Это и другие мероприятия ждут наш город зимой как Новогоднюю столицу страны, сообщили в правительстве области.

«Праздник начнется уже 1 декабря. На Михайловской набережной зальют самый длинный в стране каток, в Первомайском сквере установят новый световой фонтан, вдоль улицы Ленина появится светящийся потолок. Также будут созданы тематические локации, посвящённые федеральным округам России», — сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Проект туристско-рекреационного комплекса Новосибирской области был представлен на международном форуме-выставке по туризму «Отдых Leisure 2022» в Москве.

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