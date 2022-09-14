Флешмобы, Полина Гагарина и фейерверк. Какой будет праздничная программа в честь 85-летия Новосибирской области?

Представлена программа празднования 85-летия Новосибирской области. Основные торжества продлятся с 22 по 24 сентября.

22 сентября на площадках новосибирских вузов пройдет флешмоб «Мы Новосибирь», а также квиз «Знаток Новосибири» (РАНХиГС), фестиваль творческих коллективов студентов «Новосибирь – наше будущее» (НГАУ).

23 сентября состоится торжественное мероприятие, посвященное 85-летию Новосибирской области. В этот же день в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная» с 12.00 до 22.00 будут организованы гастрономическая ярмарка лучших товаропроизводителей и ремесленников, концертная программа «Новосибирь многонациональная», в ходе которой выступят творческие коллективы учреждений культуры Новосибирской области и города Новосибирска, концертная программа «Край ты мой любимый!» государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», а также концертная программа для участников VII Культурной Олимпиады Новосибирской области.

24 сентября, в субботу – с 10.00 пройдут центральные юбилейные мероприятия в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная», в их числе официальный старт празднования юбилея «Новосибирь – Только вперёд!», официальное поздравление жителей региона с 85-летним юбилеем Новосибирской области, зарядка чемпионов, мастер-классы прикладного народного творчества, областной фестиваль физической культуры и спорта, детская концертная программа творческих коллективов районов области и детско-юношеских коллективов города Новосибирска.

С 19.00 хедлайнерами концертной программы станут популярные российские певицы Ханна и Полина Гагарина, также на концерте выступит кавер-группа «REPLAY» (г. Новосибирск). Торжества завершит праздничный фейерверк.

В парках культуры и отдыха г. Новосибирска «Центральный», «Заельцовский», «Березовая роща», «Первомайский», «Сосновый бор», «Парк им. Кирова», «Затулинский», Нарымский сквер в этот день также пройдет ряд мероприятий, в числе которых фестивали и концертные программы.