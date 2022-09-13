Губернатор Новосибирской области назвал главные задачи в сфере IT-развития

Но обольщаться не надо, потому что дефицит кадров сохраняется, многие компании тянутся в наш регион, создают здесь свои подразделения и новые рабочие места. Новосибирская область становится Меккой для создания Центров обработки данных – у нас уже открыто 8 ЦОДов и в перспективе будет ещё 7. Отрасль развивается, и потребность в кадрах очень высокая, даже несмотря на все сложности и изменения, связанные с геополитикой и макроэкономикой. Новые вызовы, связанные с импортозамещением и в «железе», и в софте, требуют много специалистов. В частности, органы власти Новосибирской области активно переходят на отечественные решения, как аппаратные, так и программные. Также очень актуальна тема кибербезопасности. Не только властные структуры, но и многие компании сегодня занялись усилением своих подразделений кибербезопасности, и спрос на специалистов этого направления также будет расти. Соответственно, главный новосибирский вуз этой отрасли также должен откликаться на эти вызовы. Уверен, у коллектива это получится. Новосибирская область ждёт от вас быстрых результатов», – подчеркнул губернатор.

