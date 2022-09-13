Губернатор Новосибирской области назвал главные задачи в сфере IT-развития

Андрей Травников принял участие в торжественном мероприятии, посвященном старту празднования 70-летия Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.
Глава региона отметил: приятно поздравлять с грядущим юбилеем организации, находящиеся «на подъеме». «То, что СибГУТИ в последние годы «на подъёме», видно по вниманию со стороны профильного министерства – Минцифры, по активному участию вуза в различных мероприятиях, по отклику на актуальные задачи, стоящие перед регионом. Непросто оставаться лидером в течение всех 70 лет в отрасли, которая быстрее всех меняется в сегодняшнем мире. За эти 70 лет появились десятки, если не сотни новых профессий, и многие из них появляются прямо сегодня, на наших глазах. Также непросто быть университетом-лидером в Новосибирской области – регионе, где отрасль телекоммуникаций и информатики развивается быстрее, чем в других регионах. Вы откликаетесь и на запросы новосибирской экономики, и всей российской экономики, на запросы времени. По численности обучающихся на IT-специальностях наш регион входит в ТОП-10 по стране – 8-е место по итогам 2020 года, абсолютный лидер за Уралом.
Но обольщаться не надо, потому что дефицит кадров сохраняется, многие компании тянутся в наш регион, создают здесь свои подразделения и новые рабочие места. Новосибирская область становится Меккой для создания Центров обработки данных – у нас уже открыто 8 ЦОДов и в перспективе будет ещё 7. Отрасль развивается, и потребность в кадрах очень высокая, даже несмотря на все сложности и изменения, связанные с геополитикой и макроэкономикой. Новые вызовы, связанные с импортозамещением и в «железе», и в софте, требуют много специалистов. В частности, органы власти Новосибирской области активно переходят на отечественные решения, как аппаратные, так и программные. Также очень актуальна тема кибербезопасности. Не только властные структуры, но и многие компании сегодня занялись усилением своих подразделений кибербезопасности, и спрос на специалистов этого направления также будет расти. Соответственно, главный новосибирский вуз этой отрасли также должен откликаться на эти вызовы. Уверен, у коллектива это получится. Новосибирская область ждёт от вас быстрых результатов», – подчеркнул губернатор.
СибГУТИ находится в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации. СибГУТИ сегодня является базовым образовательным комплексом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах, крупным научно-образовательным центром развития средств связи и информационных технологий.
За прошедшие годы было подготовлено свыше 65 тысяч специалистов отрасли связи. Качество подготовки студентов было и остаётся неизменно высоким. СибГУТИ оснащён парком техники, которая позволяет готовить специалистов практически для всех отраслей информационных технологий, связи и телекоммуникаций: проектирование, разработка, строительство и эксплуатация различных систем. Проводная, сотовая, спутниковая связь, информационная безопасность, программирование, вычислительные системы, телевидение – далеко не полный список компетенций и областей интересов, которыми овладевают и интересуются студенты СибГУТИ.
Фото: nso.ru
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