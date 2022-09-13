Когда в Новосибирске стартует отопительный сезон?

Анатолий Локоть подписал постановление о начале отопительного сезона в Новосибирске. В школах, вузах, детсадах и других социальных объектах батареи заработают уже 15 сентября, в домах — чуть позже, 19 сентября.

«Действие постановления не распространяется на многоквартирные дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений установлены условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата начала отопительного периода в соответствии с абзацем вторым пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», — отмечают в городской администрации.

Известно, что отопление в городе включают, если среднесуточная температура держится на отметке в +8 градусов и ниже в течение пяти дней. Однако в этом году решили не выдерживать срок пятидневного похолодания.