Андрей Травников — о выборах в Новосибирской области: «Все прошло четко, организованно, без сбоев»

Губернатор Андрей Травников в рамках оперативного совещания в Правительстве региона подвёл итоги выборной кампании 2022 года. В Новосибирской области завершились довыборы депутатов Законодательного Собрания региона по одномандатным округам №4 и №10 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По предварительным результатам, победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».

Губернатор Андрей Травников передал слова поздравления избранным депутатам и поблагодарил за высокую организацию выборов представителей избирательных комиссий, глав администраций муниципальных образований и наблюдателей. «Выборы в этот раз были не такими масштабными, как в прошлые годы, но они были очень важными, на отдельных территориях даже эмоциональными. Тем не менее, всё прошло чётко, организованно, без сбоев. Я наблюдал за ситуацией, нарушений было крайне мало, те, которые были, исправлены по горячим следам. Выборы прошли на самом высоком уровне», − отметил глава региона, поблагодарив также членов Общественной палаты. «Общественные наблюдатели в очередной раз показали, насколько важна их деятельность. Она помогала развеять необоснованные сомнения, а там, где были фактические нарушения, быстро их выявить и устранить».

