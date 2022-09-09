Фестиваль бега и парад студенчества перекроют новосибирские дороги

10 сентября в Новосибирске пройдет Парад российского студенчества и Сибирский фестиваль бега – 25-й полумарафон памяти Александра Раевича. По этой причине в городе перекроют десятки дорог.

Время перекрытия движения начнется с 7:00 до 18:00. В этот период временно запрещен проезд, а также парковка транспорта в центре Новосибирска. Во время полумарафона перекроют следующие дороги:

– по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;

– по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

– по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;

– по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

– по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;

– по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;

– по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

– по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

– по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;

– по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

– по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

– по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

– по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

– по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

– по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

– по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

– по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.

На время проведения парада студенчества с 7.00 до 22.00 прекратят движение автомобилей на следующих дорогах:

– по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до площади им. Ленина;

– по Красному проспекту от Октябрьской магистрали до ул. Серебрянниковской;

– по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

– по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;

– по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;

– по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

– по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;

– по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

– по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской.