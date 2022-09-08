В Новосибирской области активизируют цифровизацию сферы здравоохранения

О заключении контрактов на закупки нового оборудования, проведении ремонтных и строительных работ по нацпроекту «Здравоохранение» доложил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев. В рамках нацпроекта проводятся ремонтные работы медицинских учреждений, строительство ФАПов, приобретение санитарного транспорта для организации обслуживания пациентов в сельской местности и маломобильных, нового оборудования и техники для создания современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.

Заместитель министра подробно остановился на организации работ по созданию и оснащению центров амбулаторной онкологической помощи в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», переоснащении региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», а также строительстве и реконструкции поликлиник и амбулаторий в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области».