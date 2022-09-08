В Новосибирской области активизируют цифровизацию сферы здравоохранения

Такое поручение дал первый замгубернатора Юрий Петухов на совещании в региональном правительстве.
О заключении контрактов на закупки нового оборудования, проведении ремонтных и строительных работ по нацпроекту «Здравоохранение» доложил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев. В рамках нацпроекта проводятся ремонтные работы медицинских учреждений, строительство ФАПов, приобретение санитарного транспорта для организации обслуживания пациентов в сельской местности и маломобильных, нового оборудования и техники для создания современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.
Заместитель министра подробно остановился на организации работ по созданию и оснащению центров амбулаторной онкологической помощи в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», переоснащении региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», а также строительстве и реконструкции поликлиник и амбулаторий в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области».
Заместитель министра подробно остановился на организации работ по созданию и оснащению центров амбулаторной онкологической помощи в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», переоснащении региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», а также строительстве и реконструкции поликлиник и амбулаторий в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области».
Отдельным вопросом был рассмотрен ход строительства и оснащения ФАПов в разрезе каждого района Новосибирской области, сверены графики выполнения строительных работ и сроки ввода объектов.
Кроме того, в ходе совещания министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь доложил о динамике создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы, выполнении плановых значений на 2022 год по каждому из показателей проекта. В частности, речь шла о обеспечении передачи в электронном виде медицинских свидетельств о рождении, рецепта на льготный лекарственный препарат в электронном виде, доступа гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и т.д.
В завершение совещания Юрий Петухов подчеркнул значимость цифровой трансформации отрасли здравоохранения и оперативного обеспечения достижения показателей федерального проекта, поручив региональному минздраву совестно с министерством цифрового развития и связи активизировать эту работу. Также первый замгубернатора указал руководству региональных минстроя и минздрава на важность строгого контроля за исполнением работ подрядчиками и поставщиками, особое внимание при этом должно быть уделено ФАПам и другим объектам первичного звена здравоохранения. «Жители региона ждут каждый новый ФАП, скорейшее строительство объектов здравоохранения – принципиально важная задача. Необходимо обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в этих вопросах», – подчеркнул господин Петухов.
Фото: nso.ru
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