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Где будет находиться первый новосибирский вытрезвитель?

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Планируется, что он заработает в начале следующего года.

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Вытрезвитель будет находится на улице Звездной, 4б, в пристройке к жилому дому. Пристройка был закреплена в собственности у МКУ «ДЭУ №5», однако дорожникам она оказалась не нужна, ее передали в казну города. Сейчас она находится в ведении МБУ «Городской центр социального обслуживания населения».

Площадь объекта 200 — квадратных метров, вместимость — 20 человек. На создание медицинского вытрезвителя Новосибирская область выделит 15,5 млн рублей.

«Действительно, определено место для размещения первого вытрезвителя в Новосибирске, он будет работать в Первомайском районе. Выбором такой локации не очень были довольны правоохранительные органы, видимо, потому, что, с их точки зрения, туда не очень удобно будет привозить людей со всего города, которые нуждаются в вытрезвлении. Но иного варианта нам городские власти не предложили. До конца этого года здание должно быть отремонтировано за счет бюджета области. В начале 2023 года вытрезвитель должен начать работу», — передает «Прецедент» слова министра труда и соцразвития региона Елены Бахаревой.

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