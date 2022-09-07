В Новосибирской области откроют элеваторный комплекс за 5 миллиардов рублей

Соглашение о его строительстве было подписано на VII Восточном экономическом форуме.
В рамках VII ВЭФ, который сейчас проходит во Владивостоке, было подписано соглашение о создании элеватора с оборотом 500 тысяч тонн в год. Он будет построен в Каргатском районе Новосибирской области подписано 6 сентября. Подписи под документом поставили глава региона Андрей Травников, генеральный директор компании «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» (НСЗК) Сергей Пушкин и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.
Новый элеватор мощностью единовременного хранения 200 тыс. тонн появится в городе Каргат, инвестиции составят почти 5 млрд рублей. Элеваторный комплекс будет построен НСЗК в рамках проекта «Новый сухопутный зерновой коридор», который предполагает строительство сети крупных линейных элеваторов в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Губернатор Андрей Травников подчеркнул: в связи с тем, что транспортные затраты новосибирских сельхозпроизводителей из-за отдалённости от портов и погранпереходов до основных рынков очень высокие, правительство Новосибирской области ведёт активную работу по развитию логистической инфраструктуры, которая бы позволила сократить эти затраты.
«Один из проектов, который предлагает наш партнёр – это строительство линейного терминала для формирования крупных партий продукции растениеводства для отгрузки на различные рынки. Компания «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» в ближайшее время открывает так называемый «сухой» терминал в Забайкальском крае для экспорта сельхозпродукции из России в Китайскую Народную Республику». Таким образом, отметил Губернатор, выстраивается прямая логистическая цепочка формирования крупных партий от закупки их у наших аграриев до отправки напрямую через «сухой» терминал на рынки Китая и других азиатских стран.
«Благодаря данному соглашению, Новосибирская область будет входить в уникальную сеть «Нового сухопутного зернового коридора» из семи крупнейших линейных элеваторов России по поставке российского зерна на ведущие азиатские рынки. Новосибирский элеватор рассчитан на мощность единовременного хранения 200 тыс. тонн и с оборотом 500 тыс. тонн в год. Будет создано 120 рабочих мест. Данный инвестиционный проект полностью с частными вложениями – около 5 млрд руб. Кроме того, Новосибирскую область мы считаем своим родным регионом, здесь располагается «Производственно-экспортная компания «ЭПТ», которая входит в наш холдинг «Новый Сухопутный Зерновой Коридор»», – сказал генеральный директор ООО «Новый сухопутный зерновой коридор» Сергей Пушкин.
Он отметил, что «ЭПТ» занимается внедрением механизма «контрактного производства» на практике, с авансированием и полным технологическим сопровождением производителя зерна. С помощью «контрактного производства» в долгосрочной перспективе НСЗК планирует нарастить оборот сельскохозяйственной продукции от Урала до Дальнего Востока с 27 млн тонн (показатель 2021 г.) до 60 млн тонн в год.
«Мы проработали с компанией более десятка вариантов размещения в разных районах области. Ключевую роль в выборе площадки сыграла близость к железнодорожной инфраструктуре, в частности к ж/д станции, которая позволит такой объём грузов обработать. Теперь наша задача – помочь компании максимально быстро пройти все необходимые процедуры по формированию земельного участка необходимой площади – это порядка 40 га, и подвести инфраструктуру. В 2021 году Новосибирская область произвела более 3,3 млн тонн зерна, и для наших сельхозтоваропроизводителей строительство в регионе нового элеватора станет ещё одним каналом сбыта. Сегодня АИР сопровождает несколько проектов в части хранения и переработки сельхозпродукции, это направление является одним из приоритетных для нас», – сказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.
В 2021 году около четверти произведённого в регионе зерна (780 тыс. тонн) новосибирские производители направили на экспорт. Импортерами новосибирского зерна выступают 18 государств: Казахстан, Китайская Народная Республика, Монголия, Латвия, Киргизия, Республика Беларусь, Азербайджан, а также Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, Литва, Турция, Япония, Туркменистан, Великобритания, Чехия, Польша и Малайзия.
Фото: nso.ru
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