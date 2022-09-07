В Новосибирской области откроют элеваторный комплекс за 5 миллиардов рублей

В рамках VII ВЭФ, который сейчас проходит во Владивостоке, было подписано соглашение о создании элеватора с оборотом 500 тысяч тонн в год. Он будет построен в Каргатском районе Новосибирской области подписано 6 сентября. Подписи под документом поставили глава региона Андрей Травников, генеральный директор компании «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» (НСЗК) Сергей Пушкин и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Новый элеватор мощностью единовременного хранения 200 тыс. тонн появится в городе Каргат, инвестиции составят почти 5 млрд рублей. Элеваторный комплекс будет построен НСЗК в рамках проекта «Новый сухопутный зерновой коридор», который предполагает строительство сети крупных линейных элеваторов в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.



Губернатор Андрей Травников подчеркнул: в связи с тем, что транспортные затраты новосибирских сельхозпроизводителей из-за отдалённости от портов и погранпереходов до основных рынков очень высокие, правительство Новосибирской области ведёт активную работу по развитию логистической инфраструктуры, которая бы позволила сократить эти затраты.



«Один из проектов, который предлагает наш партнёр – это строительство линейного терминала для формирования крупных партий продукции растениеводства для отгрузки на различные рынки. Компания «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» в ближайшее время открывает так называемый «сухой» терминал в Забайкальском крае для экспорта сельхозпродукции из России в Китайскую Народную Республику». Таким образом, отметил Губернатор, выстраивается прямая логистическая цепочка формирования крупных партий от закупки их у наших аграриев до отправки напрямую через «сухой» терминал на рынки Китая и других азиатских стран.

