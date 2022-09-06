С 16 сентября улицу Ипподромскую в Новосибирске будут перекрывать в ночное время

Пресс-центр мэрии Новосибирска информирует: «С 16 сентября по 16 октября 2022 года вводится временное ограничение движения транспортных средств по ул. Ипподромской».

Перекрывать одну из крупнейших магистралей правобережья будут на участке от пересечения с ул. Большевистской до пересечения с ул. Кирова. Движение будет останавливаться по ночам — с 23 часов до 5 часов.

Будет ли движение перекрыто в обоих направлениях, или только в направлении от площади Будагова к улице Кирова — не уточняется. Но сообщается об объезде — «по ул. Мостовой и ул. Кривощековской».

Ночное перекрытие движения связано с проведением работ «по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения» четвертого моста.