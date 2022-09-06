На Восточном экономическом форуме открылся сибирский стенд

Делегация Новосибирской области продолжает работу на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Ее возглавляет губернатор Андрей Травников. 6 сентября он принял участие в торжественной церемонии открытия стенда Сибирского федерального округа (Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение») вместе с высшими должностными лицами субъектов РФ, входящих в состав СФО.

«Наша Сибирь – большая и дружная, все руководители собрались здесь вместе на полях форума, сибиряки работают единой командой, – подчеркнул Андрей Травников. – Сибирь настолько большая, что, хотя мы формально и находимся внутри одного федерального округа, но располагаемся от Урала до Дальнего Востока. Не знаю, можно ли это назвать сибирской экспансией на Дальний Восток, но здесь, на форуме, мы встретили множество сибирских, в том числе и новосибирских предпринимателей. Они и здесь реализуют свои проекты, обеспечивают точки роста не только в Сибири, но и на востоке страны».



Регионы, входящие в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», объединились на VII Восточном экономическом форуме и представляют свой инвестиционный потенциал в рамках единой коллективной экспозиции «Большая Сибирь».



Напомним, в числе главных задач новосибирской делегации – привлечение новых инвесторов, презентация экономического потенциала нашего региона, возможностей для медицинского, образовательного туризма.



В дни работы форума у Андрея Травникова запланированы встречи с представителями крупного бизнеса, подписание важных для развития экономики региона соглашений.

Фото: nso.ru

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Официальное сообщение с сайта правительства Новосибирской области