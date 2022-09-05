Новосибирская делегация приступила к работе на VII Восточном экономическом форуме

Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области, которая 5-7 сентября будет работать на площадках VII Восточного международного экономического форума. Среди главных задач делегации – привлечение новых инвесторов, презентация экономического потенциала нашего региона, возможностей для медицинского, образовательного туризма.

В этом году Новосибирская область презентует свои проекты на стенде регионов Сибирского федерального округа. Руководители органов власти и представители бизнеса, делегации более чем из 60 стран – официальные лица, инвесторы и предприниматели принимают участие в мероприятиях форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Регионы, входящие в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», объединились и представляют свой инвестиционный потенциал в рамках единой экспозиции «Большая Сибирь».



«На пути к многополярному миру» – так звучит тема ВЭФ в этом году. Деловая программа форума подготовлена с учётом изменений на мировой экономической арене. В этом году большое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам, будущему различных отраслей экономики.



В дни работы форума у Андрея Травникова запланированы встречи с представителями крупного бизнеса, подписание важных для развития экономики региона соглашений.



Кроме того, члены делегации Новосибирской области планируют принять участие в ряде пленарных сессий, заседаний, круглых столов.

Фото: nso.ru