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Новосибирская делегация приступила к работе на VII Восточном экономическом форуме

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Международный форум во Владивостоке на этот раз принимает делегации более чем из 60 стран.

Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области, которая 5-7 сентября будет работать на площадках VII Восточного международного экономического форума. Среди главных задач делегации – привлечение новых инвесторов, презентация экономического потенциала нашего региона, возможностей для медицинского, образовательного туризма.

В этом году Новосибирская область презентует свои проекты на стенде регионов Сибирского федерального округа. Руководители органов власти и представители бизнеса, делегации более чем из 60 стран – официальные лица, инвесторы и предприниматели принимают участие в мероприятиях форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Регионы, входящие в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», объединились и представляют свой инвестиционный потенциал в рамках единой экспозиции «Большая Сибирь».

«На пути к многополярному миру» – так звучит тема ВЭФ в этом году. Деловая программа форума подготовлена с учётом изменений на мировой экономической арене. В этом году большое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам, будущему различных отраслей экономики.

В дни работы форума у Андрея Травникова запланированы встречи с представителями крупного бизнеса, подписание важных для развития экономики региона соглашений.

Кроме того, члены делегации Новосибирской области планируют принять участие в ряде пленарных сессий, заседаний, круглых столов.

Фото: nso.ru

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