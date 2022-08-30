Зоопарк имени Ростислава Шило получил миллион рублей от мэрии Новосибирска

Городская администрация подарила Новосибирскому зоопарку имени Ростислава Шило один миллион рублей в честь 75-летия.

Как пишут «Новосибирские новости», в городском департаменте культуры, спорта и молодежной политики пояснили, что миллион потратят для оснащения оборудованием ветеринарной клиники, которую строят в зоопарке.

Отметим также, что в день рождения зоосад открыл новые вольеры для бурых и гималайских медведей.

Фото: 2ГИС