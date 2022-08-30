На достройку новосибирского бассейна СКА потратят 700 миллионов рублей

Региональное министерство строительства разместило на госзакупках информацию об аукционе, на котором разыграют подряд на выполнение работ по реконструкции бассейна СКА на улице Воинской в Новосибирске.

Начальная максимальная цена контракта составит 702,8 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 сентября, говорится на портале госзакупок.

Деньги выделят из областного и федерального бюджетов. Согласно проекту контракта, в 2022 году на реконструкцию выделено 77,2 млн рублей из федеральной казны и 214,7 млн — из региональной. Еще 410,9 млн рублей заложены в бюджете области на 2023 год.

Реконструкцию необходимо выполнить в срок до 10 декабря следующего года.