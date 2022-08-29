Когда в новосибирском метро запустят пятивагонные составы?

Городские власти сообщили о запуске пятивагонных составов в новосибирской подземке. Первый поезд из пяти вагонов будет запущен 31 августа. Отправка состоится из электродепо «Ельцовское».

Удлинение составов поможет разгрузить потоки пассажиров на станциях. Подготовка к модернизации, пишет ndn.info, стартовала еще в начале августа — на платформах перенесли разметки с остановкой первого вагона.

Добавить пятый вагон к электричкам подземки собирались еще два года назад. Но план не удалось осуществить из-за вспыхнувшей пандемии. Как прокомментировали в метрополитене, в условиях эпидемии число пассажиров снизилось вдвое, что отразилось на доходах подземки.

Фото: nsk-metro.ru