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На предприятиях В Новосибирской области вернут измерение температуры?

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Управление Роспотребнадзора по региону выступило с новыми рекомендациями.

pixabay.com

В ходе оперативного совещания руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов сообщил, что за прошедшую неделю в нашем регионе выявили 3500 случаев заражения коронавирусом (это больше предшествующего периода на 61%). При этом власти отмечают замедление среднесуточного темпа прироста заболевших – 0,18. Коэффициент распространения составляет 1,33.

Господин Щербатов подчеркнул, что необходимо проводить профилактические мероприятия: соблюдение дезинфекционного и масочного режимов – в общественном транспорте и в местах скопления людей.

«Кроме того, направлены предложения руководителям организаций, чтобы опять внедрить и проводить утренний фильтр перед началом работы, что позволяет своевременной выявлять заболевших с клиникой», — заявил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

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