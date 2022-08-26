Восемь новосибирских мостов отремонтируют по нацпроекту в 2022 году

В Новосибирской области продолжается ремонт мостов в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Региональный минтранс проинспектировал ход работ на мостовом переходе через р. Оеш на 34 км а/д «1427 км а/д «Р-254» – Колывань», всего в текущем году в регионе планируется ввести 8 искусственных сооружений.



Как рассказал начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко, завершены работы по укреплению конусов насыпей подходов и окраске пролетного строения моста.



«Сейчас дорожники проводят работы по установке перильного ограждения на мосту, устройству водоотвода и лестничных сходов, завершено устройство асфальтобетонного покрытия первой половины проезжей части. В настоящий момент выполнено 55% работ от запланированных по ремонту объекта», – отметил господин Мирошниченко.



Ремонтные работы начались в середине мая и по плану должны завершиться в середине ноября 2022 года. Стоимость работ по контракту составила 28 млн рублей. Полная длина искусственного сооружения – 50 метров. Протяженность мостового перехода 68,9 м.



«Приводимый в порядок участок является выходом на г. Омск, он соединяет Колыванский и Коченевский районы. Здесь также проходят регулярные пассажирские перевозки», – отметил начальник отдела искусственных сооружений ГКУ НСО «ТУАД» Максим Тройнов.



В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ввод 96 объектов, из них 71 объект – на областных трассах. 17 уже введены в эксплуатацию. Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области выполнено устройство 2 млн кв.м верхних слоев дорожной одежды, что составляет 61% от плана на текущий год.