Одной из главных тем «Технопрома-2022» стала реализация новых проектов на фоне санкционного давления

В 2022 году в Новосибирской области ведется реализация 46 региональных проектов, в рамках которых планируется отремонтировать более 230 км дорог, переоснастить медицинские центры, модернизировать школы искусств и библиотеки и не только – об этом в рамках трека «Научно-технологическая и производственная кооперация: эффективные решения» на форуме «Технопром-2022» рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Говоря о вызовах, стоящих перед регионом при реализации национальных проектов в условиях геополитического и санкционного давления, министр отметил, что нынешние обстоятельства не угрожают достижению поставленных целей – в 2022 году ведется работа по 46 региональным проектам, благодаря которым планомерно решаются вопросы и нужды граждан в сфере образования, здравоохранения и культуры.

«В 2022 году мы планируем достигнуть 227 показателей в реализации 46 региональных проектов. Будет организовано строительство 9 школ и 4 детских садов, открыты 6 модельных библиотек, открыт после реконструкции Новосибирский городской драматический театр под руководством С. Афанасьева, введена в эксплуатацию Многофункциональная ледовая арена, модернизированы 3 детские школы искусств, переоснащены 2 региональных сосудистых центра и 6 первичных сосудистых отделений, отремонтировано более 230 км дорог, благоустроены 116 дворовых территорий и 71 общественное пространство», – отметил глава ведомства.

Кроме того, реализация региональных проектов также предоставляет беспрецедентные меры поддержки. Так, в рамках нацпроекта «Демография» получили поддержку более 130 тысяч семей, в рамках нацпроекта «Производительность труда» внедрены инструменты бережливого производства на 65 предприятиях, а по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» оказаны услуги для легкого старта и комфортного ведения бизнеса для более 10 тысяч граждан.

«В 2019-2021 годах по реализации регпроектов мы достигли 697 результатов. В Новосибирской области мы открыли 7 школ, 41 детский сад, 14 модельных библиотек и 77 фельдшерско-акушерских пунктов, переоснастили 7 региональных сосудистых центров и 11 первичных сосудистых отделений, отремонтировали порядка 700 км дорог и благоустроили более 600 дворовых территорий и общественных пространств. Нацпроекты – это инструмент перспективы, – подчеркнул Лев Решетников. – И сегодня мы видим, как жизнь в регионах благодаря нацпроектам меняется к лучшему».