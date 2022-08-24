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Очень длинные очереди: открытие магазина H&M вызвало ажиотаж у новосибирцев

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Магазин в ТРЦ «Галерея-Новосибирск» был закрыт в течение полугода.

pixabay.com

Второй день не утихает ажиотажный спрос в магазине H&M, где сейчас идет распродажа остатков товаров. С 10 часов утра 24 августа в ТРЦ «Галерея-Новосибирск» на входе в магазин одежды стоят сотни потенциальных покупателей.

Распродажа началась 23 августа в 10 часов утра. Об открытии точек в Новосибирске официально не сообщалось, это стало для людей неожиданностью – некоторые, «оказавшись в нужном месте в нужное время», смогли закупиться одеждой любимого бренда без очередей.

Напомним, что новосибирский H&M был закрыт в течение полугода в связи с проведением СВУ на Украине. После глобальной распродажи бренд созранять торговые точки в России бренд не планирует.

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