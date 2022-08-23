Снова маски? Масочный режим могут вернуть в Новосибирской области

Вернуть масочный режим в Новосибирскую область рекомендует глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Он озвучил это предложение на оперативном совещании в облправительстве.

Господин Щербатов подчеркнул, что вернуть масочный режим в нашем регионе необходимо из-за роста заболеваемости ковидом, который, по его мнению, с началом учебного года увеличится, а также из-за приближающегося сезона гриппа и ОРВИ.

Глава регионального управления Роспотребнадзора предложил вернуть масочный режим в места с большим скоплением людей, транспорте и учебных заведениях. Он сообщил, что чаще коронавирус выявляют у жителей районов области, а не Новосибирска.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал предложение и отметил, что маски должны стать «сезонным аксессуаром».