Более миллиарда рублей получит Новосибирская область на развитие инфраструктурных проектов

Первый зампредседателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся нашего региона. Новосибирская область получит федеральные средства в размере 1,1 млрд рублей на развитие крупных инфраструктурных объектов.

«Одобрены предложения о выделении дополнительных средств Новосибирской области в связи удорожанием строительных ресурсов. Удалось изыскать дополнительные 708 млн рублей на реконструкцию Толмачево, 84 млн рублей на общежитие Новосибирского государственного технического университета, 27 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, 169 млн рублей на обеспечение комплексного развития сельских территорий и 114 млн рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“», – сообщил господин Жуков.