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Финал Ежегодной Церемонии «Премия ЗОЖ-2022»

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Мультимедиапроект «Собака.ru» на правах генерального информационного партнёра приглашает на финал самого масштабного проекта в сфере здорового образа жизни пройдёт уже 25 августа

Это значит, что совсем скоро Вас ждёт настоящий праздник, на котором лучшие из лучших получат свои наград

Немного цифр:
в 2022 году поступило более 100 заявок на участие и из них 39 участников прошли в финал.

Народное онлайн-голосование стартовало 20 июля, где абсолютно каждый может сделать свой выбор в одной из 9ти номинаций прямо сейчас

25 августа Вас ждёт грандиозный праздник, посвящённый здоровому образу жизни
Шикарная шоу-программа
Роскошная фотозона
Потрясающий фуршет по всем канонам правильно питания
Подарки для гостей от наших партнеров

На церемонии «Премия ЗОЖ-2022» соберутся активные представители Новосибирской области, ведущие самый здоровый образ жизни. Главные герои Премии поделятся с гостями секретами своей красоты и молодости, а также поведают о том, что именно для них является источником вдохновения.

Встречаемся 25 августа в 18.00 на финале в банкетном зале Маяковского (Красный проспект, 15)

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