20 августа пройдет Самый масштабный НЕТВОРКИНГ в Сибири!
Более 150 участников соберутся, чтобы завести деловые контакты для развития своего бизнеса!
Участники нетворкинга:
- Предприниматели
- Бизнесмены и стартаперы
- Инвесторы
- Эксперты и специалисты
- influencer
Всего за 4 часа вы найдете клиентов, партнеров и инвесторов для своего бизнеса с помощью нетворкинга.
Ваш будущий успех зависит от вашего окружения и наличия у вас нужных связей.
Связи решают всё!
Билеты от 1850 рублей, можно купить по ссылке:
https://prideforum.ru
В группе ВК:
https://vk.com/prideclubru
По телефону:
8-913-200-47-77 (Виктория)
#РостКакСтильЖизни
#PrideCommunity
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20 августа пройдет Самый масштабный НЕТВОРКИНГ в Сибири!
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