20 августа пройдет Самый масштабный НЕТВОРКИНГ в Сибири!



Более 150 участников соберутся, чтобы завести деловые контакты для развития своего бизнеса!



Участники нетворкинга:



- Предприниматели

- Бизнесмены и стартаперы

- Инвесторы

- Эксперты и специалисты

- influencer



Всего за 4 часа вы найдете клиентов, партнеров и инвесторов для своего бизнеса с помощью нетворкинга.



Ваш будущий успех зависит от вашего окружения и наличия у вас нужных связей.

Связи решают всё!



Билеты от 1850 рублей, можно купить по ссылке:

https://prideforum.ru



В группе ВК:

https://vk.com/prideclubru



По телефону:

8-913-200-47-77 (Виктория)





#РостКакСтильЖизни

#PrideCommunity