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Самый масштабный НЕТВОРКИНГ в Сибири

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20 августа пройдет Самый масштабный НЕТВОРКИНГ в Сибири!

Более 150 участников соберутся, чтобы завести деловые контакты для развития своего бизнеса!

Участники нетворкинга:

- Предприниматели
- Бизнесмены и стартаперы
- Инвесторы
- Эксперты и специалисты
- influencer

Всего за 4 часа вы найдете клиентов, партнеров и инвесторов для своего бизнеса с помощью нетворкинга.

Ваш будущий успех зависит от вашего окружения и наличия у вас нужных связей.
Связи решают всё!

Билеты от 1850 рублей, можно купить по ссылке:
https://prideforum.ru

В группе ВК:
https://vk.com/prideclubru

По телефону:
8-913-200-47-77 (Виктория)


#РостКакСтильЖизни
#PrideCommunity

Дата события:
4 - 20 августа 2022 года

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