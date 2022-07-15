В Новосибирске отремонтируют пешеходный мост, построенный в 1926 году

Пешеходный мост в створе улицы Сибревкома превратится в прогулочную зону со скамейками и фонарями. Завершить ремонт исторического сооружения планируют этой осенью. Ход работ оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Мост на ул. Сибревкома был построен в 1926 году над рекой Каменкой. Он пережил много эпох, изменений. Я помню, как здесь ходил общественный транспорт, 5-й троллейбус. Сегодня для транспорта этот мост не используется и использоваться не будет – он имеет большое значение как пешеходный переход, как историческая ценность, – отметил градоначальник. – Формально объект не признан памятником архитектуры, здесь не требуется восстановление элементов один в один, но мы постарались сохранить его исторический внешний вид, в частности, останутся колонны с обеих сторон моста, Подрядчик работает не только над безопасностью эксплуатации объекта, но и над его благоустройством. Здесь будет уложена тротуарная плитка, установлены фонари, скамейки и урны».

Ремонт пешеходного моста через ул. Ипподромскую в створе ул. Сибревкома начался в апреле 2022 года. Заказчиком работ выступает МКУ «Гормост», подрядчик – ООО «СУ Сибстрой». Стоимость муниципального контракта – 50 млн рублей.

В настоящее время на объекте демонтируют старое асфальтобетонное покрытие, бордюрные блоки, ограждения. Ведется устройство армированного бетонного слоя, оборудуются водоотводные лотки, ремонтируются опоры, восстанавливаются колонны. В дальнейшем подрядчику предстоит провести благоустройство пешеходной зоны моста: уложить тротуарную плитку, установить восемь скамеек и 22 новые опоры освещения.

Фото: архивы пресс-служб