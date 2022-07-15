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Новосибирские власти запретили строить высотки в Заельцовском бору

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Бор признан особо охраняемой природной территории регионального значения.

Небоскребы и многоэтажные дома запретили строить в Заельцовском бору в Новосибирске, поскольку бор признан особо охраняемой природной территории регионального значения (ООПТ). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

«Генеральный план дополнен зоной рекреационного назначения, предусматривающей параметры, запрещающие многоэтажное жилищное, высотное строительство и содержащие значительно сокращенный перечень объектов общественного назначения в границах территории ООПТ», – отметил заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева.

В связи с этим в лесопарке разрешили только индивидуальную жилую застройку, а также строительство дачных поселков, поликлиник, детских садов и школ, скверов и парков, лагерей, пляжей и санаториев. Кроме того, разрешили установку спортивных и культурных зданий и объектов социального обслуживания.

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