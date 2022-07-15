Робот Николай начал обзванивать новосибирцев, напоминая о ревакцинации от коронавируса

Новую функцию внедрило министерство цифрового развития и связи региона совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова. Завершены настройки опции, тестирование сервиса прошло успешно. Сегодня голосовой помощник – робот Николай – приступил к обзвону.

В постоянном режиме система будет обзванивать по несколько тысяч человек ежедневно. В списке для обзвона у Николая пациенты, которые переболели COVID-19 или вакцинировались шесть месяцев назад. В дальнейших планах – организовать еще и проактивные уведомления граждан в момент их звонка по номеру 122. При записи на прием к врачу жители региона будут дополнительно получать уведомление о наступлении срока ревакцинации и рекомендацию записаться на прививку. В настоящий момент сервис проходит оценку разработчиков.

Помимо этого, напоминания о наступлении срока ревакцинации жители Новосибирской области получают через портал Госуслуг.

За две недели до окончания срока действия сертификата COVID-19 в личный кабинет приходит уведомление. Система сразу предлагает выбрать пункт вакцинации и удобное время записи.

Вся информация о вакцинации и перенесенном заболевании находится в специальном разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». В нем –QR-код, результаты ПЦР-тестов и тестов на антитела. Здесь же можно скачать сертификат, подать обращение, если отсутствуют данные о вакцинации, перенесенном заболевании или результаты теста, а также если сведения не соответствуют действительности. Жалобу рассмотрят в течение трех дней.

Фото: архивы пресс-служб