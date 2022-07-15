Вооружившись геймпадами. В Новосибирской области открылось отделение киберспорта

Наш регион стал одним из первых в России, реализовавших подобную практику.
Министерство физической культуры и спорта совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области открыли отделение компьютерного спорта на базе ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта». Здесь будут проходить тренировки основного состава, а также подготовка резерва сборной команды Новосибирской области, по утвержденным Министерством спорта РФ федеральным стандартам спортивной подготовки по виду спорта «компьютерный спорт».
Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил, что на сегодняшний день компьютерный спорт – одно из самых перспективных направлений. «Этот вид спорта, безусловно, набирает обороты. И наша задача – идти в ногу со временем, развивать интересные и актуальные для молодежи виды спорта. Уже сейчас в спортивном календаре появляются всероссийские, международные соревнования по киберспорту, которые объединяют сотни тысяч участников и болельщиков. Уверен, что открытие отделения будет способствовать увеличению представительства наших спортсменов на этих турнирах. Первый набор в отделении компьютерного спорта будет состоять из 50 человек, и половину мы уже набрали», – сообщил Сергей Ахапов.
«Символично, что первое отделение киберспорта на базе государственной школы открывается именно в нашем регионе, потому что Новосибирская область находится в тройке лидеров по цифровизации в России», – подчеркнула заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.
Регулярные занятия под руководством квалифицированных тренеров позволяют оптимизировать распорядок дня подростков, исключить их чрезмерное «погружение» в компьютерные игры, а также разработать тактику для достижения спортивных результатов. Важно, что тренировки в спортивной школе олимпийского резерва будут совмещаться и с общей физической подготовкой. Сейчас продолжается набор спортсменов по дисциплине «боевая арена».
Отделение компьютерного спорта открывается при поддержке регионального отделения Федерации компьютерного спорта Новосибирской области.
Принимаются дети от 12 лет на дисциплины Dota 2 и LoL. Прием заявок по телефонам: 8-996-781-20-29, 200-35-28. Адрес отделения: ул. Фабричная, 17/4.
Фото: архивы пресс-служб
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