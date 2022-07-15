Вооружившись геймпадами. В Новосибирской области открылось отделение киберспорта

Регулярные занятия под руководством квалифицированных тренеров позволяют оптимизировать распорядок дня подростков, исключить их чрезмерное «погружение» в компьютерные игры, а также разработать тактику для достижения спортивных результатов. Важно, что тренировки в спортивной школе олимпийского резерва будут совмещаться и с общей физической подготовкой. Сейчас продолжается набор спортсменов по дисциплине «боевая арена».

Отделение компьютерного спорта открывается при поддержке регионального отделения Федерации компьютерного спорта Новосибирской области.

Принимаются дети от 12 лет на дисциплины Dota 2 и LoL. Прием заявок по телефонам: 8-996-781-20-29, 200-35-28. Адрес отделения: ул. Фабричная, 17/4.

Фото: архивы пресс-служб