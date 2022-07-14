Законодательное собрание поддержало проект новосибирского правительства по строительству полигонов ТКО

Губернатор Андрей Травников высоко оценил совместную работу правительства и законодательного собрания региона над предложениями о создании и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области в рамках концессионных соглашений. Предложения были приняты в ходе внеочередной сессии заксобрания 14 июля.

«Такие важные решения должны приниматься очень обдуманно и взвешенно – как говорится, семь раз отмерь, один отрежь. Шести лет было достаточно для того, чтобы семь раз отмерить не один раз. Отмечу, что в этом году, на фоне сложности этого проекта, была проделана очень большая и профессиональная совместная работа. Некоторые вещи, которые, может быть, упускали мои коллеги, были скорректированы благодаря профессиональному подходу, который стал традицией законодательного собрания. Конечно, эта работа не должна завершиться – та рабочая группа, которая сформирована, должна продолжить функционировать и сопровождать этот проект. На всех этапах, и на этапе конкурса, разработки проектной документации, прохождения экспертизы, реализации – впереди много этапов этого большого проекта», – подчеркнул глава региона.