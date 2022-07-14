Законодательное собрание поддержало проект новосибирского правительства по строительству полигонов ТКО

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка отметил, что «в условиях, прописанных сегодня, указана максимально возможная стартовая цена, ее изменения возможны только в сторону уменьшения».
Губернатор Андрей Травников высоко оценил совместную работу правительства и законодательного собрания региона над предложениями о создании и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области в рамках концессионных соглашений. Предложения были приняты в ходе внеочередной сессии заксобрания 14 июля.
«Такие важные решения должны приниматься очень обдуманно и взвешенно – как говорится, семь раз отмерь, один отрежь. Шести лет было достаточно для того, чтобы семь раз отмерить не один раз. Отмечу, что в этом году, на фоне сложности этого проекта, была проделана очень большая и профессиональная совместная работа. Некоторые вещи, которые, может быть, упускали мои коллеги, были скорректированы благодаря профессиональному подходу, который стал традицией законодательного собрания. Конечно, эта работа не должна завершиться – та рабочая группа, которая сформирована, должна продолжить функционировать и сопровождать этот проект. На всех этапах, и на этапе конкурса, разработки проектной документации, прохождения экспертизы, реализации – впереди много этапов этого большого проекта», – подчеркнул глава региона.
Замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка напомнил, что рабочая группа в составе представителей регионального правительства и законодательного собрания совместно работает над корректировкой конкурсной документации для заключения концессионных соглашений по строительству полигонов ТКО в Новосибирской области.
«На стадии совместного рассмотрения проекта концессии с депутатами заксобрания мы уже отработали некоторые замечания. Например, постарались максимально проработать равноценность ответственности, как концедента, так и концессионера. В полной мере это невозможно, так как один производит и строит, второй – контролирует и предоставляет какие-то ресурсы, – отметил он. – Также в соответствии с рекомендациями бюджетного комитета, мы обговорили, что движимое имущество, которое потребуется на площадках, будет уточнено уже после разработки проекта. Следующее, проект разбит на два объекта, срок их эксплуатации не более 25 лет. И мы прекрасно понимаем, что в условиях, прописанных сегодня, указана максимально возможная стартовая цена, ее изменения возможны только в сторону уменьшения».
Фото: архивы пресс-служб
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