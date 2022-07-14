Первый за Уралом стартап-инкубатор 5G открылся в Новосибирской области

В рамках соглашения правительства Новосибирской области с компанией МТС в регионе появилась новая лаборатория инноваций, которая объединит стартапы, крупный бизнес и инвесторов. Открытие состоялось на площадке Технопарка новосибирского Академгородка с участием министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря.

Лаборатория состоит из коворкинга, технологической зоны, обеспеченной сетью 5G и оборудованием для доработки и пилотирования цифровых продуктов. Новосибирск стал четвертым городом в стране после Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода, где появился такой стартап-инкубатор. На базе лаборатории новосибирские компании смогут развивать цифровые продукты с использованием технологий 5G. Самые успешные команды получат грант до полумиллиона рублей на доработку проектов и их интеграцию в инфраструктуру региона. Запустила лабораторию инноваций компания МТС в рамках соглашения с Правительством Новосибирской области «О сотрудничестве в целях реализации в Новосибирской области программы «Цифровая экономика Российской Федерации».