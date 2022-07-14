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Первый за Уралом стартап-инкубатор 5G открылся в Новосибирской области

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Министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь выразил уверенность, что эта площадка станет центром притяжения не только для IT-сообщества, но и самых разных компаний, в том числе из других регионов.

В рамках соглашения правительства Новосибирской области с компанией МТС в регионе появилась новая лаборатория инноваций, которая объединит стартапы, крупный бизнес и инвесторов. Открытие состоялось на площадке Технопарка новосибирского Академгородка с участием министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря.

Лаборатория состоит из коворкинга, технологической зоны, обеспеченной сетью 5G и оборудованием для доработки и пилотирования цифровых продуктов. Новосибирск стал четвертым городом в стране после Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода, где появился такой стартап-инкубатор. На базе лаборатории новосибирские компании смогут развивать цифровые продукты с использованием технологий 5G. Самые успешные команды получат грант до полумиллиона рублей на доработку проектов и их интеграцию в инфраструктуру региона. Запустила лабораторию инноваций компания МТС в рамках соглашения с Правительством Новосибирской области «О сотрудничестве в целях реализации в Новосибирской области программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь принял участие в церемонии открытия лаборатории инноваций и протестировал одну из разработок российских стартаперов – платформу для стриминга виртуального контента на мобильный VR-шлем в режиме реального времени. Технология позволяет воспроизводить сложные VR-приложения с наилучшим качеством картинки в любом месте с покрытием 5G. Пригодится крупным предприятиям и учебным центрам, которые применяют устройства виртуальной реальности для корпоративного обучения.

«Уверен, эта площадка станет центром притяжения не только для IT-сообщества, но и самых разных компаний, в том числе, из других регионов. Коллаборация крупных инвесторов и начинающих предпринимателей поможет вывести на российский и международный рынок передовые разработки. Хотелось бы, чтобы в Новосибирске появлялось больше подобных проектов, чтобы мы были примером для других территорий», – подчеркнул министр.

Фото: архивы пресс-служб

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