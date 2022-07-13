Андрей Травников подписал постановление о снятии ковидных ограничений

Правительством Новосибирской области одобрены и опубликованы документы о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, при этом в регионе сохраняется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Документ, подписанный главой региона, вступает в силу с сегодняшнего дня, 13 июля.

Предложения о снятии ограничений, подготовленные координационным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ и рекомендациями Управления Роспотребнадзора, одобрены на заседании правительства Новосибирской области 11 июля с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Новосибирской области.

Постановление правительства региона №328-п вносит изменения в постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». Отмена ограничений касается проведения массовых мероприятий и работы танцполов, заполняемости залов при проведении спортивных мероприятий и работе аквапарков, аттракционов и детских развлекательных центров.

Кроме того, снимаются ограничения, установленные для сферы грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности и (или) грузополучателей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отменяется обязанность соблюдения масочного режима работниками, при этом сохраняется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Документы опубликованы на сайте регионального правительства.