Новосибирск включили в пятерку самых дорогих для проживания российских городов

Новосибирск попал в топ-5 самых дорогих городов России, также самими дорогими для проживания городами стали Петербург, Москва, Екатеринбург и Казань.

Список из 500 самых дорогих для проживания городов в 2022 году составил аналитический сервис Numbeo. Для расчетов были использованы стоимость аренды квартир и продуктовой корзины, цены в общепите и покупательная способность населения. Был рассчитан индекс стоимости жизни в каждом городе.

Самый высокий индекс оказался у столицы Бермудских остров — Гамильтона (145,98), который встал во главе рейтинга. В топ-10 вошли города Швейцарии Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна, Берн и Женева (от 119,25 до 102,99) и американские Гонолулу, Санта-Барбара и Нью-Йорк (от 101,93 до 100,00).

Города России находятся в списке начиная с 279-го места. Именно такую позицию занимает Петербург (53,00). Следом идут Москва (50,79), а также Екатеринбург (48,60) и Казань (48,30).

У Новосибирска — индекс 47,75. В общемировом рейтинге наш город находится на 301-м месте.