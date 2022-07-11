Андрей Травников дал поручения по оперативному выполнению бюджетных соцобязательств

Дополнительные дорожные работы, новая техника для аграриев, больше квартир для детей-сирот — Андрей Травников в ходе оперативного совещания 11 июля дал несколько поручений по скорейшему выполнению бюджетных социальных обязательств. Соответствующие поправки в бюджет Новосибирской области общим объемом почти 1,5 млрд руб. были приняты на прошлой неделе.

Губернатор поручил областному минтрансу оперативно начать дополнительные дорожные работы. Как подчеркнул глава региона, благодаря поправкам в бюджет, в этом году добавлены средства на ремонтно-строительные работы в дорожной отрасли. На общий список объектов в Новосибирской области будут выделены дополнительные 240 млн руб, плюс к этому целевые транши пойдут на нужды отдельных муниципалитетов. «С учетом того, что строительно-ремонтный сезон перевалил через экватор, хотелось бы услышать, как эти средства будут осваиваться. Поэтому просьба — приступить к реализации всех мероприятий, проработать график и на следующей неделе доложить о ходе контрактования и планах по производству работ»,— дал поручение губернатор.

На субсидии новосибирским аграриям для приобретения техники выделены 900 млн руб. В ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Травников поручил министерству сельского хозяйства оперативно довести средства до сельхозтоваропроизводителей.

Также глава региона поручил в короткие сроки приступить к обеспечению квартирами детей-сирот за счет дополнительных бюджетных средств. «Обращаюсь ко всем главам и мэрам — продолжаем наращивать объемы реализации программы по предоставлению жилья детям-сиротам. На прошедшей сессии были приняты поправки в бюджет — уважаемые коллеги, все ваши дополнительные потребности учтены, обеспечены финансированием — в целом добавлено 270 млн руб. Просьба оперативно приступить к приобретению, строительству домов и квартир, до конца года эти средства, безусловно, нужно будет реализовать. Все квартиры должны быть куплены и предоставлены гражданам»,— подчеркнул глава региона.

Фото: архивы пресс-служб