Новый пакет мер по снятию ковидных ограничений подготовили для Новосибирской области

Рекомендации по отмене ряда ограничительных мер, разработанные региональным оперштабом по противодействию распространению коронавируса, представил первый замгубернатора Юрий Петухов на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 11 июля.

Все рекомендации по снятию ограничений были разработаны с учётом действующего постановления Роспотребнадзора и рекомендаций главного санитарного врача Новосибирской области.

«Учитывая, что многие ограничения уже были сняты ранее принятыми актами, мы рекомендуем отменить ограничения по заполняемости, а также условия осуществления рассадки, исходя из определённой площади на одного посетителя, при проведении всех официальных спортивных, физкультурных мероприятий, при осуществлении деятельности в области физкультуры и спорта, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров. Предлагается снять ограничения на проведение массовых мероприятий с участием граждан и оказанием соответствующих услуг в том числе религиозных массовых обрядов и церемоний различных конфессий, работы танцполов дискотек», – сообщил первый вице-губернатор Юрий Петухов.

Также планируется отменить соблюдение масочного режима работниками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при оказании услуг населению, рекомендации об отмене или переносе проведения официальных торжественных мероприятий с участием работников.

«Предлагается отменить ограничения, установленные для сферы грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности», — подчеркнул Юрий Петухов.

Однако в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, а масочный режим остается обязательным для всех медучреждений региона, начиная от стационаров и заканчивая поликлиническим звеном. Сегодня главная задача – в преддверии сентября, когда на учебу, работу выйдут организованные коллективы в школах, высших и средних профессиональных образовательных учреждениях региона – продолжать проведение профилактических мероприятий, особое внимание уделяя вакцинации и ревакцинации населения.

«Поддерживаю, давайте займемся профилактикой и подготовкой к осеннему эпидсезону», — отметил глава региона Андрей Травников.