В какую сумму обойдется ремонт проспекта Дзержинского в Новосибирске?

В Новосибирске собираются ремонтировать проспект Дзержинского, работы оценивают в 111,9 млн рублей. Средства на ремонт направят из федерального бюджета. Так указано в конкурсе на поиск подрядчика, который опубликован на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства». Указано, что победитель конкурса обязуется отремонтировать асфальт, а также поднять 161 колодец. По контракту гарантия составит 5 лет.

Работы будут осуществляться в три этапа. Первый – с 10 августа по 5 сентября, второй – с 6 по 26 сентября, последний – с 27 сентября по 7 октября. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 28 июня.