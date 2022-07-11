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В какую сумму обойдется ремонт проспекта Дзержинского в Новосибирске?

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Финальный этап ремонта планируют завершить к 7 октября.

В Новосибирске собираются ремонтировать проспект Дзержинского, работы оценивают в 111,9 млн рублей. Средства на ремонт направят из федерального бюджета. Так указано в конкурсе на поиск подрядчика, который опубликован на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства». Указано, что победитель конкурса обязуется отремонтировать асфальт, а также поднять 161 колодец. По контракту гарантия составит 5 лет.

Работы будут осуществляться в три этапа. Первый – с 10 августа по 5 сентября, второй – с 6 по 26 сентября, последний – с 27 сентября по 7 октября. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 28 июня.

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