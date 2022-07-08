Больше не Marriott: с новосибирского отеля на Орджоникидзе сняли вывеску

Со здания новосибирской гостиницы на улице Орджоникидзе сняли вывеску Marriott. Ранее международная компания, которой принадлежит отель, объявила о прекращении работы в России.

«BFM-Новосибирск» выяснил, что гостиница меняет свое название на «Гранд Автограф Отель Новосибирск». Как рассказывал собственник отеля Александр Бойко, ранее это было рабочее название гостиницы до договора с Marriott International.

Кроме того, господин Бойко отметил, что у отеля больше нет прав на использование название Marriott. По словам собственник, с февраля гостиница работает автономно, а недавно он подал документы в Роспатент на регистрацию нового названия.

Несмотря на все перемены, гостиница продолжает работать в обычном режиме.

Фото: 2ГИС