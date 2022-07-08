60 редких книг из фондов Новосибирской научной библиотеки оцифруют в рамках нацпроекта «Культура»

Новосибирская государственная областная научная библиотека продолжит работу по оцифровке книжных памятников в рамках национального проекта «Культура». В этом году для размещения на портале «Книжные памятники» Национальной электронной библиотеки отобраны 60 экземпляров редких изданий из фонда Отдела ценных и редких книг НГОНБ. Более 100 документов уже опубликованы в 2020-2021 годах.

Работа по оцифровке книжных памятников в рамках проекта представляет собой целый комплекс организационных, экспертных и технологических операций. Обязательным условием для участия в проекте является регистрация каждого документа в Реестре книжных памятников – государственной учетно-регистрационной базе данных, включающей идентификационные сведения о зарегистрированных книжных памятниках: регистрационный номер памятника в реестре, библиографическое описание или с указанием особенностей конкретного экземпляра, сведения о владельце. Каждый документ получил заключение созданного в НГОНБ экспертного совета об отнесении его к книжным памятникам.

В результате совместной работы большой команды специалистов пользователи из любой точки мира получают свободный доступ к высококачественным электронным копиям раритетных изданий и рукописей. В этом году издания из фондов НГОНБ пополнят коллекции «Русская книга гражданского шрифта XVIII – первой трети XIX вв.», «Книги императорского дома Романовых», «Памятники печати региональных типографий России». Кроме того, будут представлены экземпляры на немецком и французском языках для новых разделов «Книги на европейских языках, изданные в России в XVIII – первой трети XIX в.» и «Издания о России, вышедшие в странах Европы в XVI – первой трети ХIХ в.».

Среди наиболее интересных экземпляров – годовой комплект журнала «La Fotografia artistica» из личной библиотеки Николая II в Зимнем дворце, а также редчайшее издание оды М.В. Ломоносова по случаю восшествия на российский престол императора Петра III. Для наиболее интересных экземпляров, кроме электронной копии, будут подготовлены историко-книговедческие аннотации, рассказывающие об истории бытования, обстоятельствах создания, содержании и других особенностях документа.

Фото: 2ГИС