На площадке нового ЛДС в Новосибирске стартовала заливка льда

Площадку ледовой арены 8 июля посетили и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков и министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов. Они первыми оценили ледовое покрытие.

«Первый лед начали заливать, как и было намечено, 1 июля. Тогда было запущено оборудование для охлаждения поля на малой арене. Тестовые испытания прошли успешно. Теперь следующим этапом лед заливается на большой арене. Такие тесты необходимы для проверки оборудования и очистки бетона от химических примесей и солей. После завершения испытаний лед растопят и на поле продолжится работа по финишной отделке покрытия. Окончательный лед будет заливаться в несколько этапов непосредственно перед запуском ледового дворца», – сказал Алексей Колмаков.

Сергей Ахапов отметил, что бортовые системы изготовлены и в скором времени будут транспортированы и установлены на ледовую арену. «Они трансформируемые, подходят под три размера площадки и соответствуют требованиям КХЛ. Также мы ожидаем на следующей неделе поступление первой ледозаливочной машины Olympia. И уже ГАУ НСО «Арена» будет заниматься комплектаций как спортивного, так и технического оборудования», – прокомментировал министр.

В настоящее время работы на стройплощадке ледовой арены ведутся по двум основным направлениям: внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Строители вышли на финишную прямую по обустройству наружных инженерных сетей и ливневой канализации, продолжают монтаж панелей Мультиплит, покраску стен, нанесение декоративной штукатурки, укладку плитки на пол и лестничные марши, отделку потолков. Масштабные работы ведутся по укладке брусчатки и асфальтового покрытия на прилегающей к дворцу территории.