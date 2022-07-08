Новосибирское левобережье пополнится новым парком «Усть-Тула»

На левом берегу Новосибирска планируют создать новый парк «Усть-Тула». В мэрии областного центра сообщили, что уже приступили к разработке концепции развития прибрежной территории. Основной целью является открытие природно-рекреационного комплекса, который войдет в систему городских зеленых зон отдыха.



Парк хотят построить между Бугринской рощей и территорией у строящейся ледовой арены. Рабочее название проекта – «Усть-Тула», его площадь — 55 гектаров, рядом протекают реки Обь и Тула.



Новосибирцев приглашают ответить на 14 вопросов в анкете о зеленой зоне. Опрос поможет разработчикам проекта найти оптимальные архитектурно-планировочные решения.