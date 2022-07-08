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Новосибирское левобережье пополнится новым парком «Усть-Тула»

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Горожане могут поучаствовать в разработке проекта благоустройства парка.

На левом берегу Новосибирска планируют создать новый парк «Усть-Тула». В мэрии областного центра сообщили, что уже приступили к разработке концепции развития прибрежной территории. Основной целью является открытие природно-рекреационного комплекса, который войдет в систему городских зеленых зон отдыха.

Парк хотят построить между Бугринской рощей и территорией у строящейся ледовой арены. Рабочее название проекта – «Усть-Тула», его площадь — 55 гектаров, рядом протекают реки Обь и Тула.

Новосибирцев приглашают ответить на 14 вопросов в анкете о зеленой зоне. Опрос поможет разработчикам проекта найти оптимальные архитектурно-планировочные решения.

 

 

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