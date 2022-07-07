В 2023 году первый в Сибири экотехнопарк по переработке вторсырья сможет принять резидентов

Ожидается, что экотехнопарк заработает весной следующего года.
С проектом первого в Сибири экотехнопарка на площадке Новосибирского картонно-бумажного комбината 7 июля ознакомился министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. Плановая дата ввода в эксплуатацию – весна 2023 года.
Как отметил Андрей Гончаров, Новосибирский картонно-бумажный комбинат (НКБК) является получателем мер господдержки, что позволяет предприятию не просто динамично развиваться, но и участвовать в различных экологических программах. «Активная позиция экологической направленности компании послужит хорошим примером для других производств, – прокомментировал министр. – Предприятие динамично развивается с помощью мер государственной поддержки, при участии нашего министерства НКБК активно взаимодействует с федеральным Фондом развития промышленности. Со своей стороны, мы помогаем в сопровождении и развитии масштабных инвестиционных проектов, начиная от 250 млн рублей и выше, и комбинат – один из таких ярких примеров».
Первый производственный корпус для переработки промышленного пластика будущего экотехнопарка возводится в настоящее время. Новосибирский картонно-бумажный комбинат активно участвует в различных экологических программах и представляет собой вертикально интегрированное предприятие с производством полного цикла: это одновременно и бесперебойное снабжение производства бумаги и гофрокартона собственным сырьем, и утилизация отходов.
В ходе выездного мероприятия министр также отметил, что в этом году при поддержке губернатора Новосибирской области предусмотрены проекты по докапитализации регионального Фонда развития промышленности. 170 млн рублей уже выделено на новый продукт «Технологический потенциал» – новый шаг в продвижении инновационных и наукоемких производств. Активное внедрение новых технологий в производство будет поддерживаться региональными властями – на данный момент у регионального ФРП в работе находится пять заявок.
Андрей Гончаров отметил, что в следующие три года планируется построить несколько крупных производств, сформировав удобный и высокотехнологичный частный экотехнопарк. В ходе мероприятия отмечалось, что уже сейчас поступают заявки от потенциальных резидентов: переработка пластика, упаковочной плёнки, ПЭТ-бутылок, а также автомобильных шин. Это позволит создать более 250 новых рабочих мест в течение ближайшего года.
Руководитель НКБК Игорь Диденко рассказал о работе над новым направлением – производством литой тары для хранения куриных яиц: «Сейчас наша область производит 1 млрд 300 млн яиц, но нет собственного производства упаковки, поэтому мы хотим решить этот вопрос. Первая очередь позволит производить 7 миллионов стандартных упаковок, объем инвестиций составит 500 млн рублей – это будет уже наш четвертый проект с федеральным Фондом развития промышленности при поддержке регионального минпромторга».
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)