В 2023 году первый в Сибири экотехнопарк по переработке вторсырья сможет принять резидентов

С проектом первого в Сибири экотехнопарка на площадке Новосибирского картонно-бумажного комбината 7 июля ознакомился министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. Плановая дата ввода в эксплуатацию – весна 2023 года.

Как отметил Андрей Гончаров, Новосибирский картонно-бумажный комбинат (НКБК) является получателем мер господдержки, что позволяет предприятию не просто динамично развиваться, но и участвовать в различных экологических программах. «Активная позиция экологической направленности компании послужит хорошим примером для других производств, – прокомментировал министр. – Предприятие динамично развивается с помощью мер государственной поддержки, при участии нашего министерства НКБК активно взаимодействует с федеральным Фондом развития промышленности. Со своей стороны, мы помогаем в сопровождении и развитии масштабных инвестиционных проектов, начиная от 250 млн рублей и выше, и комбинат – один из таких ярких примеров».